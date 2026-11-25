Bernstein Research

KRONES Market-Perform

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Krones mit einem Kursziel von 108 Euro auf "Market-Perform" belassen. Bei Gesprächen auf der hauseigenen Industrie- und Infrastrukturkonferenz in London habe der Getränkeabfüllanlagen-Hersteller ähnlich wie bei der Vorlage der jüngsten Quartalszahlen die Kundenzurückhaltung aufgrund weltweiter Unsicherheiten und der Kosteninflation insbesondere im Energiebereich thematisiert, schrieb Benjamin Thielmann am Mittwoch. Er sieht seine unveränderten Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2029 weiter über den Konsensprognosen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 19:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 05:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Krones