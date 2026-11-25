KRONES Aktie
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Marktkap. 3,24 Mrd. EURKGV 14,36 Div. Rendite 2,06%
WKN 633500
ISIN DE0006335003
Symbol KRNNF
AI Analyse
KRONES Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Krones mit einem Kursziel von 108 Euro auf "Market-Perform" belassen. Bei Gesprächen auf der hauseigenen Industrie- und Infrastrukturkonferenz in London habe der Getränkeabfüllanlagen-Hersteller ähnlich wie bei der Vorlage der jüngsten Quartalszahlen die Kundenzurückhaltung aufgrund weltweiter Unsicherheiten und der Kosteninflation insbesondere im Energiebereich thematisiert, schrieb Benjamin Thielmann am Mittwoch. Er sieht seine unveränderten Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2029 weiter über den Konsensprognosen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 19:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Krones
Zusammenfassung: KRONES Market-Perform
|Unternehmen:
KRONES AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
108,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
102,80 €
|Abst. Kursziel*:
5,06%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
104,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,85%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
147,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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