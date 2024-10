UBS AG

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal von 660 auf 629 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Ein deutlich schwächer als erwartet ausgefallenes Quartal dürfte die Stimmung unter Investoren abkühlen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nicht nur in China, auch andernorts habe die Nachfrage nach Luxusartikeln geschwächelt./bek/la

