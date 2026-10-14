Vossloh Aktie
Marktkap. 941,3 Mio. EURKGV 23,54 Div. Rendite 1,51%
WKN 766710
ISIN DE0007667107
Symbol VOSSF
AI Analyse
Vossloh Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vossloh von 76 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Fabian Piasta reduzierte seine Gewinnerwartungen für 2026 in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf Projektverzögerungen, träge Auftragsabrufe und Kostendruck bei dem Hersteller von Schienentechnik. Das Chance/Risiko-Verhältnis der Aktie sei mittlerweile aber ausgewogen./mis/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 18:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft
Zusammenfassung: Vossloh Hold
|Unternehmen:
Vossloh AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
48,42 €
|Abst. Kursziel*:
3,26%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
48,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,63%
|
Analyst Name:
Fabian Piasta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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