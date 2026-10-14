DAX 25.383 +0,3%ESt50 6.168 -0,4%MSCI World 4.942 +0,2%Top 10 Crypto 10,83 -0,6%Nas 26.713 +0,1%Bitcoin 73.123 -0,1%Euro 1,1238 +0,2%Öl 105,3 -0,6%Gold 4.179 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Vossloh Aktie

Kaufen
Verkaufen
Vossloh Aktien-Sparplan
48,72 EUR -0,62 EUR -1,26 %
STU
finanzen.net zero
Vossloh jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 941,3 Mio. EUR

KGV 23,54 Div. Rendite 1,51%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 766710

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007667107

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VOSSF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Vossloh Hold

08:36 Uhr
Vossloh Hold
Aktie in diesem Artikel
Vossloh AG
48,72 EUR -0,62 EUR -1,26%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vossloh von 76 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Fabian Piasta reduzierte seine Gewinnerwartungen für 2026 in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf Projektverzögerungen, träge Auftragsabrufe und Kostendruck bei dem Hersteller von Schienentechnik. Das Chance/Risiko-Verhältnis der Aktie sei mittlerweile aber ausgewogen./mis/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 18:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

Zusammenfassung: Vossloh Hold

Unternehmen:
Vossloh AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
48,42 €		 Abst. Kursziel*:
3,26%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
48,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,63%
Analyst Name:
Fabian Piasta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vossloh AG

08:36 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
02.10.26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
29.09.26 Vossloh Hold Warburg Research
27.07.26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
27.07.26 Vossloh Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Vossloh AG

StockXperts Vossloh: Drohen nochmals Bad News? Vossloh: Drohen nochmals Bad News?
finanzen.net Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer
finanzen.net Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Donnerstagmittag schwächer
finanzen.net Vossloh Aktie News: Vossloh wird am Donnerstagvormittag ausgebremst
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX liegt am Dienstagnachmittag im Plus
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX liegt am Dienstagmittag im Plus
dpa-afx Vossloh-Aktie auf Jahrestief: Oddo BHF senkt Kursziel deutlich
EQS Group EQS-News: Vossloh broadens its digital portfolio with RTI
EQS Group EQS-PVR: Vossloh Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: DB remains committed to High Speed Grinding
EQS Group EQS-News: Vossloh expands its digital offering with Cordel
EQS Group EQS-News: Turnouts for Sweden’s rail network
EQS Group EQS-News: Vossloh AG: Record Order backlog at mid-year 2026 highlights continued strong market momentum
EQS Group EQS-Adhoc: Vossloh Aktiengesellschaft: Adjustment of Sales Revenues and Earnings Guidance for Fiscal Year 2026[
EQS Group EQS-News: Vossloh wins major contracts in China
RSS Feed
Vossloh AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.