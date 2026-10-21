Vossloh Aktie
Marktkap. 996,94 Mio. EURKGV 23,54 Div. Rendite 1,51%
WKN 766710
ISIN DE0007667107
Symbol VOSSF
AI Analyse
Vossloh Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vossloh nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Bahntechnik-Anbieter habe erwartungsgemäß schwach abgeschnitten und den Ausblick nach unten hin präzisiert, schrieb Fabian Piasta am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:35 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft
Zusammenfassung: Vossloh Hold
|Unternehmen:
Vossloh AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
51,90 €
|Abst. Kursziel*:
-3,66%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
53,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,93%
|
Analyst Name:
Fabian Piasta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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