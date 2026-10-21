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Vossloh Aktie

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53,15 EUR +1,95 EUR +3,81 %
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Marktkap. 996,94 Mio. EUR

KGV 23,54 Div. Rendite 1,51%
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Symbol VOSSF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Vossloh Hold

14:16 Uhr
Vossloh Hold
Aktie in diesem Artikel
Vossloh AG
53,15 EUR 1,95 EUR 3,81%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vossloh nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Bahntechnik-Anbieter habe erwartungsgemäß schwach abgeschnitten und den Ausblick nach unten hin präzisiert, schrieb Fabian Piasta am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:35 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

Zusammenfassung: Vossloh Hold

Unternehmen:
Vossloh AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
51,90 €		 Abst. Kursziel*:
-3,66%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
53,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,93%
Analyst Name:
Fabian Piasta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vossloh AG

14:16 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
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27.07.26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
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Nachrichten zu Vossloh AG

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dpa-afx ROUNDUP: Vossloh wird für 2026 noch pessimistischer - Belebung im Schlussquartal
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finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Minus
finanzen.net Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Vormittag schwächer
EQS Group EQS-News: Auftragslage nach neun Monaten 2026 auf anhaltend hohem Niveau, starke Geschäftsentwicklung im vierten Quartal erwartet
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge
finanzen.net Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochnachmittag tiefer
EQS Group EQS-News: Order situation remains at a high level after nine months of 2026, strong business performance expected in the fourth quarter
EQS Group EQS-News: Vossloh broadens its digital portfolio with RTI
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EQS Group EQS-News: Vossloh AG: Record Order backlog at mid-year 2026 highlights continued strong market momentum
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