ASML Holding - Angeschlagen – Discounter als Alternative
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Bei der ASML-Aktie hatten wir zuletzt auf eine absolut neuralgische Schlüsselzone hingewiesen. Selten war ein Risikolevel offensichtlicher als der Kursbereich aus diversen Hochs und Tiefs bei 1.365/1.309 EUR, der 50-Wochen-Linie (akt. bei 1.341 EUR) sowie dem Cluster aus zwei unterschiedlichen Fibonacci-Retracements (1.320/1.300 EUR). Da die beschriebene Bastion gleichzeitig die Nackenlinie eines klassischen Doppeltops definiert (siehe Chart), können Anlegerinnen und Anleger deren Bedeutung praktisch nicht überschätzen. Trotz der jüngsten Gegenbewegung muss inzwischen von einer abgeschlossenen Trendwendeformation ausgegangen werden. Aus der Höhe des beschriebenen Doppeltopps ergibt sich ein rechnerisches Abschlagspotenzial von mindestens 340 EUR. Unterstützungen bestehen in Form des Märztiefs bei 1.060 EUR sowie vor allem in Form der alten Ausbruchsmarken bei rund 1.000 EUR. Per Saldo sollten sich Anlegerinnen und Anleger zunächst defensiver aufstellen. In diesem Kontext bieten Discount-Zertifikate möglicherweise eine spannende Investmentalternative. Um den Bullen wieder in die Erfolgsspur zu verhelfen, ist dagegen eine Rückeroberung der o. g. Schlüsselzone notwendig.
ASML Holding (Weekly)
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