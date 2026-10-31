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Symbol ASMLF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

ASML NV Hold

13:21 Uhr
ASML NV Hold
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
1.413,00 EUR 9,20 EUR 0,66%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML auf "Hold" mit einem Kursziel von 1590 Euro belassen. Die Investitionen der Betreiber sehr großer Cloud- und Rechenzentrums-Infrastrukturen seien für die Unternehmen der Halbleiterbranche der wichtigste Faktor, schrieb Janardan Menon in einer Branchenstudie am Montag. Aussagen von KLA, SK Hynix und ASM seien diesbezüglich positiv zu werten. Berichte über eine Übernahme von Lumentum durch Marvell rückten die Hersteller optischer Komponenten ins Rampenlicht. ASML-Aktien hätten zuletzt weniger stark nachgegeben als der Branchendurchschnitt./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:45 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Hold

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
1.590,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
1.414,80 €		 Abst. Kursziel*:
12,38%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
1.413,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,53%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.093,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

13:21 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
27.10.26 ASML NV Buy UBS AG
19.10.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
16.10.26 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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