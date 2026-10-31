ASML NV Aktie
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Marktkap. 544,52 Mrd. EURKGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
AI Analyse
ASML NV Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML auf "Hold" mit einem Kursziel von 1590 Euro belassen. Die Investitionen der Betreiber sehr großer Cloud- und Rechenzentrums-Infrastrukturen seien für die Unternehmen der Halbleiterbranche der wichtigste Faktor, schrieb Janardan Menon in einer Branchenstudie am Montag. Aussagen von KLA, SK Hynix und ASM seien diesbezüglich positiv zu werten. Berichte über eine Übernahme von Lumentum durch Marvell rückten die Hersteller optischer Komponenten ins Rampenlicht. ASML-Aktien hätten zuletzt weniger stark nachgegeben als der Branchendurchschnitt./bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:45 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:45 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Hold
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
1.590,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
1.414,80 €
|Abst. Kursziel*:
12,38%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
1.413,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,53%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.093,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASML NV
|13:21
|ASML NV Hold
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:21
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|Jefferies & Company Inc.
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|UBS AG
|19.10.26
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|Bernstein Research
|16.10.26
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|Deutsche Bank AG
|15.10.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|19.10.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|DZ BANK
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|ASML NV Verkaufen
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|01.04.16
|ASML NV Underperform
|BNP PARIBAS
|21.01.16
|ASML NV Sell
|S&P Capital IQ
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|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.