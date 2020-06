EANS Adhoc: Oberbank AG

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX fester -- Wirecard-Aktie bricht zeitweise um 80 Prozent ein: Wirecard stellt Insolvenzantrag -- Bayer beendet Glyphosat-Klagewelle mit milliardenschwerem Vergleich -- Lufthansa im Fokus

METRO schließt Real-Verkauf an SCP Group planmäßig ab. Infineon entwickelt Radarsensor für Blutdrucküberwachung. Italien genehmigt staatlichen Milliardenkredit für Fiat Chrysler. easyJet will sich in Corona-Krise frisches Kapital von Anlegern besorgen. MTU Aero Engines platziert Unternehmensanleihe über 500 Mio EUR. Disney verschiebt Öffnung von Vergnügungsparks in Kalifornien.