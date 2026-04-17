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GNW-News: LIMITLESS WORKSPACE - Where Design Performs

18.04.26 19:26 Uhr

^MAILAND, Italien, April 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während der Mailänder

Designwoche (20.-24. April 2026) präsentiert Stella33 (https://stella33.com/en/)

Limitless Workspace - Where Design Performs, ein Erlebnisprojekt, das in ihrem

Business Center Stella Santa Giulia (https://stella33.com/en/ssg-milan-spark-

business-district/) in Mailand stattfindet.

Limitless Workspace ist mehr als nur eine Ausstellung; es markiert den Start

einer umfassenderen Plattform und Vision, die die Rolle des Arbeitsplatzes in

modernen Unternehmen neu definiert.

Ein neues Paradigma: vom Raum als Darstellung zum Raum als Performance

Jahrelang wurden Büroumgebungen als Rahmen für die Arbeit konzipiert - geprägt

von Effizienz, Standardisierung und formaler Repräsentation. Heute vollzieht

sich ein Wandel in diesem Paradigma.?Limitless Workspace" verfolgt einen neuen

Ansatz: Der Arbeitsplatz ist nicht länger eine statische Umgebung, sondern ein

lebendiges System, das auf tatsächlichen menschlichen Verhaltensweisen und sich

wandelnden Arbeitsmodellen basiert. Design wird nicht mehr daran gemessen, wie

ein Raum aussieht, sondern daran, wie er funktioniert - indem er die

Produktivität fördert, Beziehungen erleichtert und die tatsächliche

Arbeitsdynamik unterstützt.

?Limitless Workspace" ist die Weiterentwicklung des Büros über seine

traditionellen räumlichen und funktionalen Grenzen hinaus - ein dynamisches

System, in dem Raum, Technologie und Kultur zusammenwirken, um das menschliche

Potenzial zu entfalten, und das es Unternehmen ermöglicht, sich kontinuierlich

anzupassen und im Zeitalter des permanenten Wandels der Wissensgesellschaft

erfolgreich zu agieren. Aus dieser Perspektive wird das Büro zu einer Plattform

- die sich nicht durch ihre Raumaufteilung, sondern durch ihre Nutzung, Belebung

und Leistungsfähigkeit definiert.

Neben dem persönlichen Erlebnis auf der Milan Design Week gibt Pietro Martani,

Gründer von Stella33, in Zusammenarbeit mit der MIT Sloan Management Review

Italia eine 16-seitige Beilage (FOCUS - Limitless Workspace) heraus. Die Beilage

beleuchtet den strukturellen Wandel am Arbeitsplatz anhand fundierter

Forschungsergebnisse, Fallstudien und Expertenbeiträgen - und positioniert die

Arbeitsplatzstrategie als eine Managementdisziplin, die Immobilien,

Organisationsgestaltung, Technologie und die Erfahrung der Mitarbeiter

miteinander verbindet.

Zur Plattform gehört limitlessworkspace.com (https://limitlessworkspace.com/),

eine Online-Plattform, die Diagnosetools und Inhalte zu aktuellen Themen

bereitstellt.

Praktische Informationen

Stella Santa Giulia (https://stella33.com/en/ssg-milan-spark-business-district/)

- Via Luigi Russolo 9, Mailand, Italien

20.-24. April, 2026

9:00-19:30 Uhr

Kostenloser Eintritt

Besucher sind herzlich eingeladen, die Räumlichkeiten nach Belieben zu erkunden

und Design in seiner realen, alltäglichen Anwendung zu erleben.

Über Stella33

Stella33 entwickelt und verwaltet Arbeitsumgebungen der nächsten Generation, in

denen Design, Dienstleistungen, Technologie und Gemeinschaft zusammenwirken, um

die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden zu steigern.

Partner

Dvo | Jaipur Rugs | Noau Lab | Noo.ma | Mogu | Quadrifoglio Group | Quinti |

Wetacoo | Work with Island

Artdirection des Projekts: Francesca Lilli - Stella33

Artdirection-Styling: Elena Pelosi

Kontakt:

Pietro Martani

+ 39 02 9974 9975

info@limitlessworkspace.com (mailto:info@limitlessworkspace.com)

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