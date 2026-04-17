GNW-News: LIMITLESS WORKSPACE - Where Design Performs
^MAILAND, Italien, April 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während der Mailänder
Designwoche (20.-24. April 2026) präsentiert Stella33 (https://stella33.com/en/)
Limitless Workspace - Where Design Performs, ein Erlebnisprojekt, das in ihrem
Business Center Stella Santa Giulia (https://stella33.com/en/ssg-milan-spark-
business-district/) in Mailand stattfindet.
Limitless Workspace ist mehr als nur eine Ausstellung; es markiert den Start
einer umfassenderen Plattform und Vision, die die Rolle des Arbeitsplatzes in
modernen Unternehmen neu definiert.
Ein neues Paradigma: vom Raum als Darstellung zum Raum als Performance
Jahrelang wurden Büroumgebungen als Rahmen für die Arbeit konzipiert - geprägt
von Effizienz, Standardisierung und formaler Repräsentation. Heute vollzieht
sich ein Wandel in diesem Paradigma.?Limitless Workspace" verfolgt einen neuen
Ansatz: Der Arbeitsplatz ist nicht länger eine statische Umgebung, sondern ein
lebendiges System, das auf tatsächlichen menschlichen Verhaltensweisen und sich
wandelnden Arbeitsmodellen basiert. Design wird nicht mehr daran gemessen, wie
ein Raum aussieht, sondern daran, wie er funktioniert - indem er die
Produktivität fördert, Beziehungen erleichtert und die tatsächliche
Arbeitsdynamik unterstützt.
?Limitless Workspace" ist die Weiterentwicklung des Büros über seine
traditionellen räumlichen und funktionalen Grenzen hinaus - ein dynamisches
System, in dem Raum, Technologie und Kultur zusammenwirken, um das menschliche
Potenzial zu entfalten, und das es Unternehmen ermöglicht, sich kontinuierlich
anzupassen und im Zeitalter des permanenten Wandels der Wissensgesellschaft
erfolgreich zu agieren. Aus dieser Perspektive wird das Büro zu einer Plattform
- die sich nicht durch ihre Raumaufteilung, sondern durch ihre Nutzung, Belebung
und Leistungsfähigkeit definiert.
Neben dem persönlichen Erlebnis auf der Milan Design Week gibt Pietro Martani,
Gründer von Stella33, in Zusammenarbeit mit der MIT Sloan Management Review
Italia eine 16-seitige Beilage (FOCUS - Limitless Workspace) heraus. Die Beilage
beleuchtet den strukturellen Wandel am Arbeitsplatz anhand fundierter
Forschungsergebnisse, Fallstudien und Expertenbeiträgen - und positioniert die
Arbeitsplatzstrategie als eine Managementdisziplin, die Immobilien,
Organisationsgestaltung, Technologie und die Erfahrung der Mitarbeiter
miteinander verbindet.
Zur Plattform gehört limitlessworkspace.com (https://limitlessworkspace.com/),
eine Online-Plattform, die Diagnosetools und Inhalte zu aktuellen Themen
bereitstellt.
Praktische Informationen
Stella Santa Giulia (https://stella33.com/en/ssg-milan-spark-business-district/)
- Via Luigi Russolo 9, Mailand, Italien
20.-24. April, 2026
9:00-19:30 Uhr
Kostenloser Eintritt
Besucher sind herzlich eingeladen, die Räumlichkeiten nach Belieben zu erkunden
und Design in seiner realen, alltäglichen Anwendung zu erleben.
Über Stella33
Stella33 entwickelt und verwaltet Arbeitsumgebungen der nächsten Generation, in
denen Design, Dienstleistungen, Technologie und Gemeinschaft zusammenwirken, um
die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden zu steigern.
Partner
Dvo | Jaipur Rugs | Noau Lab | Noo.ma | Mogu | Quadrifoglio Group | Quinti |
Wetacoo | Work with Island
Artdirection des Projekts: Francesca Lilli - Stella33
Artdirection-Styling: Elena Pelosi
Kontakt:
Pietro Martani
+ 39 02 9974 9975
info@limitlessworkspace.com (mailto:info@limitlessworkspace.com)
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