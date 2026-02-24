DAX24.953 -0,2%Est506.098 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1400 -4,2%Nas22.627 -1,1%Bitcoin53.552 -2,2%Euro1,1789 ±0,0%Öl71,58 +0,1%Gold5.170 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DEUTZ 630500
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bayer: Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung -- Novo Nordisk, Fresenius Medical Care, MTU, FedEx im Fokus
Top News
BYD startet 2026 mit fulminantem Absatzplus in Europa BYD startet 2026 mit fulminantem Absatzplus in Europa
Neue Analyse: Barclays Capital bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Equal Weight Neue Analyse: Barclays Capital bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Equal Weight
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Industrie erwartet Belebung der Exporte

24.02.26 10:27 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach langer Talfahrt mehren sich in der deutschen Industrie die Zeichen für eine Erholung der Exporte. Neben dem allgemein etwas optimistischeren Geschäftsausblick für die kommenden Monate sind auch die Hoffnungen der Unternehmen auf ein verbessertes Auslandsgeschäft im Februar gestiegen. Der monatliche Indikator des Ifo-Instituts zu den Exporterwartungen der Unternehmen kletterte von minus 0,8 Punkten im Januar auf nunmehr plus 2,6 Punkte. Ausgenommen bleibt mit der chemischen Industrie allerdings einer der wichtigsten deutschen Industriezweige.

Wer­bung

Bessere Aussichten meldeten vor allem Elektronik- und Optikindustrie. Optimistischer ist laut Ifo auch die Autoindustrie, die in den vergangenen Jahren in China große Einbußen hinnehmen musste. "Die Exportwirtschaft startet mit etwas Rückenwind ins neue Jahr", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser - schränkte jedoch gleich wieder ein: "Von einer breit angelegten und dynamischen Erholung kann jedoch noch keine Rede sein."

Zudem bleibt die Ungewissheit über die Zollpolitik der USA. Präsident Donald Trump hatte nach einer Niederlage vor dem Obersten Gerichtshof am Wochenende neue Einfuhrabgaben angekündigt. Der Supreme Court hatte Zölle für rechtswidrig erklärt, die Trump unter Berufung auf ein Notstandsgesetz aus den 1970er Jahren verhängt hatte./cho/DP/mis