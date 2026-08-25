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KI gegen KI: Wird CrowdStrike zum großen Gewinner?

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Künstliche Intelligenz verändert die Technologiebranche – und könnte ausgerechnet Cybersecurity-Aktien zu den großen Gewinnern machen. Im Gespräch mit Raimund Brichta von n-tv erklärt Iris Heinen von WH SelfInvest, warum KI die Angriffsfläche für Cyberkriminelle vergrößert, zugleich aber für moderne Sicherheitslösungen unverzichtbar ist. Entsteht hier gerade einer der spannendsten Wachstumsmärkte der KI-Ära?

m Fokus stehen CrowdStrike, Palo Alto Networks und Fortinet. Besonders CrowdStrike überzeugt mit einer dynamischen Kursentwicklung und dem Anspruch, die führende Sicherheitsplattform für das KI-Zeitalter zu werden. Doch die Erwartungen sind inzwischen enorm: Kann CrowdStrike seinen Höhenflug fortsetzen – oder wird die hohe Bewertung zum Risiko?

Außerdem geht es um die Momentum-Strategie und die Frage, wie Anleger gezielt nach den stärksten Aktien einer Vergleichsgruppe suchen können. Warum Stärke häufig weitere Stärke hervorbringt, weshalb vermeintlich günstige Aktien nicht automatisch die bessere Wahl sind und wann Momentum-Anleger wieder aussteigen sollten, erfahren Sie im Video.

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