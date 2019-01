NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re von 120 auf 115 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Ashik Musaddi lobt in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie die Kapitalstärke des Rückversicherers, die einen Vorteil im Wettbewerb darstelle. Die Margen bei Versicherungen gegen Naturkatastrophen seien weiterhin relativ attraktiv. Im Branchenvergleich sieht der Experte Swiss Re attraktiv bewertet. Er warnt jedoch vor finanziellen Risiken durch das Investmentportfolio des Versicherers./niw/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2019 / 20:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2019 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.