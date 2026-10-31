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Symbol JCDXF

Goldman Sachs Group Inc.

JCDecaux Neutral

14:26 Uhr
JCDecaux Neutral
Aktie in diesem Artikel
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 27,70 auf 27,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das organische Wachstum des dritten Quartals und der Ausblick auf das vierte hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb James Tate am Donnerstag./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: JCDecaux Neutral

Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
27,80 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
26,12 €		 Abst. Kursziel*:
6,43%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
26,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,11%
Analyst Name:
James Tate 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,12 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

14:26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.11.26 JCDecaux Overweight Barclays Capital
05.11.26 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
05.11.26 JCDecaux Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
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