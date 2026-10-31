JCDecaux Aktie
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Marktkap. 5,38 Mrd. EURKGV 12,59 Div. Rendite 4,20%
WKN 578972
ISIN FR0000077919
Symbol JCDXF
JCDecaux Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 27,70 auf 27,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das organische Wachstum des dritten Quartals und der Ausblick auf das vierte hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb James Tate am Donnerstag./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: JCDecaux Neutral
|Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
27,80 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
26,12 €
|Abst. Kursziel*:
6,43%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
26,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,11%
|
Analyst Name:
James Tate
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,12 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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