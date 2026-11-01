Rheinmetall Aktie
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Marktkap. 33,83 Mrd. EURKGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
AI Analyse
Rheinmetall Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 950 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Rüstungskonzerns 2025 sei der Höhepunkt des Optimismus für die Aktie gewesen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen müsse nun den Trend sinkender Schätzungen brechen. Wahrscheinlicher als ein beschleunigtes Wachstum sei ein "Reset" der Erwartungen am Markt./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 21:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Market-Perform
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
950,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
750,20 €
|Abst. Kursziel*:
26,63%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
749,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,70%
|
Analyst Name:
Douglas S. Harned
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.276,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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