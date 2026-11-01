Rolls-Royce Aktie
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Marktkap. 131,73 Mrd. EURKGV 16,57 Div. Rendite 0,83%
WKN A1H81L
ISIN GB00B63H8491
Symbol RYCEF
AI Analyse
Rolls-Royce Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Buy" belassen. Chloe Lemarie attestierte dem Triebwerksbauer am Donnerstag in ihrer ersten Beurteilung "Stärke auf ganzer Linie" - mit schnelleren Kapitalrückflüssen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy
|Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
20,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
13,69 £
|Abst. Kursziel*:
46,09%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,62 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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