Sixt Aktie
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Marktkap. 3,15 Mrd. EURKGV 11,63 Div. Rendite 4,52%
WKN 723132
ISIN DE0007231326
Symbol SIXGF
AI Analyse
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sixt von 110 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit einer starken europäischen Dynamik, anhaltenden Marktanteilsgewinnen in den USA und einer Prognoseanhebung setzte der Autovermieter seine Strategie in einem schwierigen Umfeld weiter um, schrieb Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 13:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 13:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sixt Buy
|Unternehmen:
Sixt SE St.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
72,30 €
|Abst. Kursziel*:
38,31%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
72,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,70%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
92,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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