ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Symrise von 96 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Zielerhöhung reflektiere eine gestiegene Branchenbewertung, schrieb Analyst Charles Bentley in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Gewinnerwartungen für den Hersteller von Duftstoffen und Aromen habe er allerdings für 2020 und 2021 leicht gesenkt, was aus etwas niedrigeren Annahmen in puncto Wachstum aus eigener Kraft resultiere. Symrise sei indes sein defensiver Favorit im Sektor, wenngleich sich der Bewertungsabstand zur Konkurrenz schon verringert habe, schrieb der Analyst weiter./mis/ag