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Barclays Capital

Symrise Equal Weight

16:06 Uhr
Symrise Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise vor Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Alex Sloane sieht sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie im Einklang mit dem Konsens, der den Ausblick eines operativen Gewinnrückgangs im niedrigen einstelligen Prozentbereich widerspiegele. Investoren dürften sich auf den Wachstumskurs konzentrieren, der sich beschleunigen müsse, um die Jahreszielspanne zu erreichen./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 14:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 10:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Equal Weight

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
81,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
74,22 €		 Abst. Kursziel*:
9,14%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
74,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,05%
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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