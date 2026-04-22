Symrise Aktie
Marktkap. 10,61 Mrd. EURKGV 38,61 Div. Rendite 1,81%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise vor Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Alex Sloane sieht sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie im Einklang mit dem Konsens, der den Ausblick eines operativen Gewinnrückgangs im niedrigen einstelligen Prozentbereich widerspiegele. Investoren dürften sich auf den Wachstumskurs konzentrieren, der sich beschleunigen müsse, um die Jahreszielspanne zu erreichen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 14:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 10:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Equal Weight
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
81,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
74,22 €
|Abst. Kursziel*:
9,14%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
74,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,05%
|
Analyst Name:
Alex Sloane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Symrise AG
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|Symrise Equal Weight
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|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
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|27.03.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Symrise Equal Weight
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