Vestas Wind Systems A-S Aktie
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Marktkap. 24,93 Mrd. EURKGV 29,82 Div. Rendite 0,43%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
AI Analyse
Vestas Wind Systems A-S Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vestas von 263 auf 261 dänische Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis habe die Markterwartungen im dritten Quartal verfehlt, schrieb Ajay Patel am Donnerstagmittag. Insgesamt sei die Erholungsstory des Herstellers von Windkraftanlagen aber intakt./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 11:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
261,00 DKK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,11 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ajay Patel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
226,00 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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