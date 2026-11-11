Goldman Sachs Group Inc.

Vestas Wind Systems A-S Buy

10:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vestas von 263 auf 261 dänische Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis habe die Markterwartungen im dritten Quartal verfehlt, schrieb Ajay Patel am Donnerstagmittag. Insgesamt sei die Erholungsstory des Herstellers von Windkraftanlagen aber intakt./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 11:48 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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