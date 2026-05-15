B+S Banksysteme: EBIT springt um 48 Prozent

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B+S Banksysteme hat im dritten Quartal 2025/26 das Wachstum noch einmal deutlich beschleunigt. Nach neun Monaten wirkt die bislang sehr vorsichtige Jahresprognose zunehmend zu konservativ – und genau das könnte der Aktie neuen Schwung verleihen.

B+S Banksysteme hat im dritten Quartal 2025/26 das Wachstum noch einmal beschleunigt und sowohl Umsatz als auch Ergebnis deutlich gesteigert. Nach neun Monaten liegt der Umsatz nun um 11 Prozent über Vorjahr, während das EBIT sogar um 48 Prozent auf 1,33 Mio. Euro zulegen konnte. Zwar stellt das sehr starke Schlussquartal des Vorjahres eine hohe Vergleichsbasis dar, dennoch erscheint die bislang bestätigte Prognose eines Umsatzes auf Vorjahresniveau bei leicht rückläufigem Ergebnis nach den ersten neun Monaten mehr als gut erreichbar. Die - sehr moderat bewertete - Aktie reagiert mit einem kräftigen Kurssprung.

Die vollständige Unternehmensmeldung findet sich hier: https://www.pressetext.com/news/20260515006

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Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.493 Prozent oder 14,2 Prozent p.a. (Stand: 09.05.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 18.5.26 um 6:38 Uhr.

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