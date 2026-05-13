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Cenit: Deutliche EBITDA-Verbesserung

13.05.26 12:10 Uhr

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Cenit: Deutliche EBITDA-Verbesserung | finanzen.net

Cenit hat die Ergebniskennzahlen spürbar verbessert. Die GBC-Analysten erneuern Kursziel und Kaufvotum.

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Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Cenit AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) den Umsatz leicht auf 52,47 Mio. Euro (Q1 2025: 51,51 Mio. Euro) gesteigert, aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen das EBITDA aber deutlich auf 5,03 Mio. Euro (Q1 2025: -2,44 Mio. Euro) verbessert. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel und das positive Votum.
Nach Analystenaussage werde unterhalb des Rohertrags die nach Abschluss des Restrukturierungsprogramms erzielte Kosteneinsparung sichtbar. Insbesondere im Bereich des Personalaufwandes habe das Unternehmen eine deutliche Kostenreduktion auf 22,69 Mio. Euro (Q1 2025: 28,74 Mio. Euro) erzielt. Der Vorjahreswert sei neben der höheren Beschäftigtenanzahl von Sonderaufwendungen im Zuge der Restrukturierungsmaßnahmen von 3,35 Mio. Euro belastet gewesen. Demzufolge habe das EBITDA einen neuen Q1-Rekordwert von 5,03 Mio. Euro erreicht. Der starke Anstieg des EBITDA ziehe sich auch auf die nachfolgenden Ergebnisebenen durch. Das Nachsteuerergebnis habe auf 2,51 Mio. Euro (Q1 2025: -4,71 Mio. Euro) zugelegt. Positiv hervorzuheben sei der erneut hohe Liquiditätszufluss aus dem operativen Geschäft über 13,76 Mio. Euro. Mit der Veröffentlichung des Quartalsberichts habe das CENIT-Management die mit dem Geschäftsbericht 2025 veröffentlichte Prognose bestätigt. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 werde dabei unverändert ein Konzernumsatz von mindestens 210 Mio. Euro und ein EBITDA von mindestens 18 Mio. Euro erwartet. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 16,00 Euro und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.05.2026, 12:05 Uhr)

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Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 13.05.2026 um 07:58 Uhr fertiggestellt und erstmals am 13.05.2026 um 11:30 Uhr veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=da6475e788ac92dcd3bdf960bffe2ce3
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

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