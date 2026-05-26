DEWB: Neue Impulse in Kürze

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Der Kurs von DEWB dümpelt weiter auf niedrigem Niveau. Im Moment fehlen die Impulse, aber das könnte sich bald ändern.

Bei der Beteiligungsgesellschaft war es zuletzt relativ ruhig. Im Januar hatte das Unternehmen eine Teilwertberichtigung auf eine Beteiligung gemeldet, die das Jahresergebnis 2025 belasten wird, seitdem gab es keine weiteren Zahlen. Der Geschäftsbericht wird voraussichtlich erst am 25. Juni veröffentlicht.

Technische Gründe sorgen für späten Termin

Das hat aber vor allem technische Gründe, denn bei der Kernbeteiligung LAIQON gab es im März/April viel Bewegung, u.a. mit mehreren Finanzierungsmaßnahmen, die zu einer verschobenen Veröffentlichung des Geschäftsberichts geführt haben. Da die Daten von LAIQON einen wichtigen Input auch für den Abschluss von DEWB darstellen, hat das zu dem späten Termin geführt.

LAIQON als Impulsgeber

LAIQON bleibt auch fundamental der wichtigste Impulsgeber für DEWB. Das Unternehmen hat sich für das laufende Jahr eine deutliche Umsatzsteigerung und einen kräftigen Sprung in die operative Gewinnzone vorgenommen. Die Aktie hat damit eine erste Erholung geschafft, steht aktuell aber noch vor der Widerstandszone zwischen 5,00 und 5,50 Euro. Sollte diese mit guten Zahlen überwunden werden, dürfte das auch positiv auf die DEWB-Aktie abfärben.

Potenzial für gute News bei Stableton

Aber auch die zweite große Beteiligung, Stableton, könnte für positive News sorgen. Denn das Unternehmen hat eine Plattform für alternative Investments etabliert, die u.a. vorbörsliche Beteiligungen in große Tech-Unicorns ermöglicht. Daher dürfte die Gesellschaft aktuell von der anstehenden Welle von Mega-IPOs aus dem Sektor (u.a. SpaceX, Anthropic) profitieren.

Chance auf Belebung

Noch gibt es wenig Infos, wie sich das konkret in der Entwicklung von Stableton niederschlägt. Im Geschäftsbericht von DEWB am 25. Juni dürfte es dazu aber ein Update geben. Neben der Performance von LAIQON bietet sich hier die größte Chance auf eine Belebung der DEWB-Aktie.

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Erstellung am 2.6.26 um 7:19 Uhr.

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