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EUREX/Bund-Future kaum verändert

29.05.26 08:11 Uhr

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Freitagmorgen bis 8.10 Uhr 2 Ticks auf 126,17 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,33 Prozent und das Tagestief bei 126,16 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 21.783 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 8 Ticks auf 109,56 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 1 Tick auf 115,91 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2026 02:12 ET (06:12 GMT)