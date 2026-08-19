EUREX/Bund-Future stabil im Plus

19.08.26 08:43 Uhr

DOW JONES--Nach dem Abverkauf der vergangenen Tage präsentiert sich der Bund-Future am Morgen stabil im Plus. Einen Erholung bei den US-Treasuries im späten Handel an der Wall Street unterstützt die Erholung. Anleger greifen zu, nachdem zehnjährige Bundesanleihen bei rund 3,25 rentierten und damit auf dem höchsten Stand seit 2011. Aber auch die Renditen dreißigjähriger Anleihen erreichten Mehrjahreshochs.

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Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 11 Ticks auf 123,92 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 123,95 Prozent und das Tagestief bei 123,75 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 33.594 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 6 Ticks auf 113,71 Prozent.

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2026 02:44 ET (06:44 GMT)