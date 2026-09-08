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EUREX/DAX-Futures leichter

DOW JONES--Mit Abgaben zeigen sich die DAX-Futures am Dienstagmorgen vor Öffnung der Kassamärkte. Händler rechnen mit einem zurückhaltenden Geschäft bis zum Mittag, wenn erste Indikationen von der Wall Street nach ihrem langen Wochenende kommen. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 93 auf 25.915 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.061 und das Tagestief bei 25.914 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.341 Kontrakte.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2026 02:38 ET (06:38 GMT)

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