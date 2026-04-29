Galaxy Digital legte Quartalsergebnis vor

Galaxy Digital hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,49 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,310 USD erwirtschaftet worden.

Galaxy Digital hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,21 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 21,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net