GNW-Adhoc: The Coretec Group startet ihr Endurion-Partnerentwicklungsprogramm

^ANN ARBOR, Michigan, Aug. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Coretec Group

(https://thecoretecgroup.com/) (OTCQB: CRTG), Entwickler von aktiven

Siliziumanodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien und Cyclohexasilan (CHS)

für Elektrofahrzeuge, Cleantech und aufstrebende Technologieanwendungen, hat

heute den Start seines Endurion-Partnerentwicklungsprogramms

(https://thecoretecgroup.com/partner/) bekanntgegeben, einer kommerziellen

Initiative, die Interessengruppen entlang der Wertschöpfungskette(n) von

Batterien und Energiespeichern auffordert, sich an der Entwicklung der

unternehmenseigenen Siliziumanoden-Batteriematerialtechnologie zu beteiligen.

Das Endurion-Partnerentwicklungsprogramm ist für Fachleute gedacht, die in den

folgenden Bereichen tätig sind:

* Endverbrauchermarken aus den Bereichen Elektrofahrzeuge,

Unterhaltungselektronik, Militär und andere

* Verarbeiter und Lieferanten von Batteriematerialien;

* Hersteller und Lieferanten von Batteriekomponenten;

* Herstellung von Zellen und Verpackungen; und

* Akademische Forschung und kommerzielle F&E.

Wie in der Telefonkonferenz für Investoren im Mai 2023

(https://investors.thecoretecgroup.com/news-releases/news-release-

details/coretec-group-releases-may-2023-shareholder-call-transcript-and)

beschrieben, hat The Coretec Group erhebliche Fortschritte mit ihrem Endurion-

Batterieprogramm gemacht, was sich in den positiven Testergebnissen

widerspiegelt, die zur vorläufigen Patentanmeldung

(https://www.globenewswire.com/news-release/2023/05/04/2661941/0/en/The-Coretec-

Group-Files-a-Provisional-Patent-for-Improved-Silicon-Based-Battery-Anode-

Development.html) geführt haben. Das Unternehmen verfeinert weiterhin seine

Materialien und stellt Batterien her, die dann im Coretec-Labor sowie in

Testeinrichtungen von Dritten getestet werden. Jetzt sucht das Unternehmen nach

echtem kommerziellem Feedback von potenziellen Kunden und Partnern im Rahmen

seines Endurion-Partnerentwicklungsprogramms, das unter diesem Link

(https://thecoretecgroup.com/partner/) aufgerufen werden kann.

?Das Endurion-Programm zeigt weiterhin Fortschritte im Labor, so dass jetzt ein

idealer Zeitpunkt ist, um Partnerschafts- und Entwicklungsprogramme zu erkunden,

die die Technologie für die Übernahme durch die Kunden positionieren", so

Michelle Tokarz, VP of Partnerships and Innovation bei The Coretec Group.?Wir

beobachten eine Zusammenarbeit zwischen den wichtigsten Akteuren im Ökosystem

für Elektrofahrzeuge und Batterien - zuletzt beim Combined Charging System

(CCS), einem Steckerstandard, auf den sich Tesla, Ford und GM geeinigt haben.

Diese Art von Beziehung, bei der die jeweiligen Unternehmen ihr einzigartiges

Fachwissen nutzen können, ist genau das, was die Branche vorantreiben wird. The

Coretec Group teilt dieses Ethos und freut sich auf die Zusammenarbeit mit

potenziellen Entwicklungspartnern."

Endurion ist das Batterieentwicklungsprogramm von The Coretec Group, das das

Know-how des Unternehmens im Bereich der Siliziumnanopartikel für die

Entwicklung von Siliziumanoden für Lithium-Ionen-Batterien einsetzt. Coretec hat

sich zum Ziel gesetzt, die Kommerzialisierung von Batterien zu unterstützen, die

länger halten und schneller geladen werden können als der derzeitige

Industriestandard für Elektrofahrzeuge und andere aufstrebende Anwendungen. Um

mehr über Endurion zu erfahren, sehen Sie sich das Informationsvideo über das

Programm (https://thecoretecgroup.com/technology/endurion/) von The Coretec

Group an.

Um mehr über The Coretec Group zu erfahren, besuchen Sie

https://thecoretecgroup.com/.

Über The Coretec Group

The Coretec Group, Inc. ist ein in Ann Arbor, Michigan, ansässiger Entwickler

von technischem Silizium und nutzt sein Fachwissen zur Entwicklung von

Siliziumanoden für Lithium-Ionen-Batterien, die sich schneller aufladen und

länger halten. Dieses Programm heißt Endurion. Silizium kann theoretisch eine

bis zu 10-mal größere Menge an Lithiumionen aufnehmen als herkömmlicher Graphit.

Mit seinem eigenen Nanopartikel-Ansatz lädt Endurion Silizium in die

Batterieanode. Eine bescheidene Erhöhung des Siliziumgehalts wird den Markt für

Elektrofahrzeuge und andere Energiespeicheranwendungen revolutionieren.

Darüber hinaus nutzt Coretec sein technisches Silizium auch zur Entwicklung

eines Portfolios von energieorientierten Produkten, einschließlich

Festkörperbeleuchtung (LEDs), Halbleitern, volumetrischen 3D-Displays und

druckbarer Elektronik. Im Falle einer Kommerzialisierung könnte die

bahnbrechende Arbeit von The Coretec Group die Märkte für Elektrofahrzeuge und

Energiespeicher verändern und das Unternehmen als Pionier in diesen

wachstumsstarken Branchen positionieren.

Weitere Informationen finden Sie unter thecoretecgroup.com

(https://thecoretecgroup.com/).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Erwartungen von The

Coretec Group in Bezug auf die zukünftigen Auswirkungen auf die

Betriebsergebnisse des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen

und können Risiken und Ungewissheiten enthalten, von denen einige außerhalb

unserer Kontrolle liegen. Diese Risiken und Ungewissheiten werden in unseren

Unterlagen, die wir bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange

Commission eingereicht haben, ausführlicher beschrieben. Da die Informationen in

dieser Pressemitteilung Aussagen enthalten können, die Risiken und

Ungewissheiten enthalten und sich jederzeit ändern können, können die

tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den erwarteten

Ergebnissen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, Korrekturen an den

zukunftsgerichteten Aussagen bekannt zu geben. Diese Mitteilung stellt weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren irgendeines

Unternehmens dar.

Ansprechpartner des Unternehmens:

The Coretec Group, Inc.

Lindsay McCarthy

info@thecoretecgroup.com (mailto:info@thecoretecgroup.com)

(mailto:info@thecoretecgroup.com)+1 (866) 916-0833

Medienkontakt:

Spencer Herrmann

FischTank PR

coretec@fischtankpr.com (mailto:coretec@fischtankpr.com)

(mailto:coretec@fischtankpr.com)+1 (518) 669-6818

