HDE-Konsumbarometer fällt im August

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Nach fünf Monaten im Aufwärtstrend trübt sich die Stimmung der Verbraucher laut einer Umfrage des Handelsverbandes Deutschland (HDE) erstmals wieder ein. Das HDE-Konsumbarometer sank im August leicht auf einen Stand von 100,38 nach 100,80 im Juli und 97,65 im Juni, teilte der HDE mit. Die zuletzt ins Stocken geratene Impfkampagne und steigende Corona-Infektionszahlen hätten den geringfügigen Rückgang begünstigt. Das Konsumbarometer verbleibe dennoch nahe seinem Zweijahreshoch auf hohem Niveau.

Schwankungen zeigen sich laut den Angaben in der Anschaffungsneigung. Nachdem sie im Vormonat noch gestiegen sei, sinke sie im August etwas. Auslöser seien möglicherweise die zurückgegangenen Einkommenserwartungen. Auch die Sparneigung der Verbraucher verringere sich etwas. "Ein spürbarer Effekt auf den privaten Konsum ist durch diese kleinen Rücksetzer aber nicht zu erwarten", betonte der Verband. In der Entwicklung der Teilindikatoren zeige sich, wie fragil die Erholung der Verbraucherstimmung noch sei. Sie stehe in starker Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen und sei entsprechend schwankungsanfällig.

Derzeit beschäftigt Verbraucher laut HDE die nachlassende Dynamik der Impfkampagne sowie die Ausbreitung von neuen und aggressiveren Corona-Varianten. Beide Faktoren dämpften den Optimismus unter Verbrauchern und hätten einen negativen Effekt auf ihre Stimmung. Mit Blick auf die vergangenen zwölf Monate erfolge die leichte Eintrübung der Verbraucherstimmung allerdings auf hohem Niveau. Wie sich der private Konsum im weiteren Jahresverlauf entwickeln werde, sei maßgeblich von den Infektionszahlen der nächsten Monate und dem politischen Umgang hiermit abhängig.