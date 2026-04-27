net digital: Dynamisches Wachstum erwartet

Die net digital AG hat im Geschäftsjahr 2025 die Geschäftsziele übertroffen. Die Analysten von GBC bestätigen ihre Kaufempfehlung und heben das Kursziel weiter an.

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die net digital AG im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Zahlen den Umsatz auf 38 Mio. Euro mehr als verdreifacht und die zuvor auf 33 bis 35 Mio. Euro erhöhte Prognose damit übertroffen. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.

Nach Aussage der Analysten habe sich dank des plattformgetriebenen digitalen Geschäftsmodells der dynamische Umsatzzuwachs auch in deutlich überproportionalen Ergebniszuwächsen niedergeschlagen. So sei das EBITDA auf 4,20 Mio. Euro (GJ 2024: 0,19 Mio. Euro) gestiegen. Ende März habe das Management zudem die Guidance für das aktuelle Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht. Demnach werde für das laufende Geschäftsjahr ein erneut deutlicher Umsatzanstieg auf 48,0 bis 53,0 Mio. Euro erwartet. Parallel hierzu solle das EBITDA, trotz signifikanter Investitionen und Aufwendungen für die Fortsetzung der Geschäftsexpansion, weiter auf 4,70 bis 5,20 Mio. Euro zulegen. Vor dem Hintergrund der äußerst positiven Jahresperformance, dem vielversprechenden Ausblick und der stark greifenden Wachstumsstrategie habe das Analystenteam die bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen angehoben. Als kurz- und mittelfristiger Wachstumstreiber solle sich der weitere dynamische Ausbau der Geschäftsaktivitäten mit insbesondere E-Commerce-Kunden und Businesskunden aus dem inländischen Telekommunikations- bzw. Mobilfunksektor erweisen. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel signifikant auf 36,55 Euro (zuvor: 33,50 Euro) und bestätigen weiterhin das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.04.2026, 11:30 Uhr)



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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 27.04.2026 um 07:46 Uhr fertiggestellt und 27.04.2026 um 09:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

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