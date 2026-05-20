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Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu zersplitterter Gesellschaft

21.05.26 05:34 Uhr

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu zersplitterter Gesellschaft:

"In den vergangenen Jahren ist Öffentlichkeit kleinteiliger geworden: Es gibt Radio, Fernsehen und Zeitungen, Podcasts, Youtube und Nachrichtenseiten, auch über Instagram, Tiktok und Facebook kann man sich informieren. Noch weiter zerfleddert die Welt, wenn man sich in die Kanäle von Telegram und Co. begibt. [.] Dabei bräuchte es gerade jetzt ein neues Forum, in dem politischer Diskurs stattfinden kann. Gegenmeinungen auszuhalten, scheint vielen schwer zu fallen. Und das zeigt sich auch in zunehmender Aggressivität. Gerade sind neue Zahlen erschienen, die zeigen: Die Angriffe gegen Vertreter von Parteien haben stark zugenommen. [.] Was könnte helfen? Vielleicht zunächst die Erkenntnis: Keine neue digitale Plattform wird die Blasen zusammenführen. Wenn solche öffentlichen Räume zerfallen, ist das vielleicht der Moment, in dem politischer Diskurs stärker ins echte Leben übersiedeln muss."/yyzz/DP/he