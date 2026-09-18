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Stabile Tendenz

Devisen: Euro weiter stabilisiert vor dem Wochenende

Devisen: Euro weiter stabilisiert vor dem Wochenende

Der Euro hat sich am Freitag weiter stabilisiert.

Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1482 US-Dollar Davor hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1460 (Donnerstag: 1,1481) Dollar festgesetzt. Am Mittwoch nach der Leitzinsanhebung der US-Notenbank Fed war der Euro merklich unter Druck geraten - seitdem pendelte er sich auf seinem niedrigeren Niveau ein.

Weiterhin dürfte die Zinspolitik das Geschehen am Devisenmarkt bestimmen. Finanzmarktindikatoren deuteten sowohl in den USA als auch in der Eurozone auf weitere Leitzinsanhebungen bis zum Jahresende hin. Grund ist der anhaltende Inflationsdruck infolge des Iran-Kriegs. Verbraucher erwarten wegen des Ölpreisschocks eine anhaltend hohe Inflation im Euroraum, wie eine von der EZB in Auftrag gegebene Umfrage belegt.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Givaga / Shutterstock.com, Nagy Bagoly Arpad / Shutterstock.com

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