DAX – Am Ende leicht im Plus
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DAX – Am Ende leicht im Plus
Dienstag, 6. Oktober 2026
Der DAX konnte zum Wochenstart zwar an die positive Tendenz vom Freitag anknüpfen, legte letztlich aber nur 0,1% auf 25.254 zu.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am Freitag noch um 1,2% nach oben gesprungen war, ließen es die heimischen Blue Chips zum Start in die neue Woche deutlich ruhiger angehen. Zwar notierte das Aktienbarometer schon zur Eröffnung bei 25.251 gut 20 Punkte im Plus und stieg nach dem Rückfall auf das Tagestief bei 25.143 auch auf das Intraday-Top bei 25.325 Punkten. Mit dem Endstand von 25.254 stand zur Schlussglocke aber nur ein kleines Plus auf der Anzeigetafel.
Ausblick: Nach der Gegenreaktion am Freitag kann die gestrige Sitzung zunächst als Konsolidierungstag gewertet werden. Das Long-Szenario: Um neue Impulse auf der Oberseite freizusetzen, müsste der DAX unverändert per Tagesschluss über die mittelfristige 100-Tage-Linie (aktuell bei 25.398) zurückkehren. Darüber würden das Mai- und das Januar-Top bei 25.438 bzw. 25.508 warten, ehe sich ein Sprint an die kurzfristige 50-Tage-Linie (25.834) mit dem Verlaufshoch vom 6. Juli bei 25.900 entwickeln könnte. Oberhalb dieses Niveaus sollte es dann über die 26.000er-Barriere und das Hoch vom 4. September bei 26.168 hinausgehen, um einen Vorstoß an den Bremsbereich rund um 26.400 zu lancieren. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sind die ersten Haltestellen weiterhin am September-Tief bei 25.164 sowie an der 25.000er-Schwelle zu finden. Darunter würde der langfristige GD200 (24.841) mit dem Vorwochentief bei 25.832 in den Fokus rücken. Kommt es unterhalb dieses Levels zu einem Trendwechsel, müsste mit weiteren Abgaben bis zum Juli-Tief (24.651) oder dem Zwischentief vom 26. Juni (24.548) gerechnet werden.
|Produkt (Call)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Call
|UJ50CW
|22.362,01
|8,55
|Open End Turbo Call
|WA07D7
|23.307,62
|12,54
|Produkt (Put)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Put
|WB1DCF
|28.277,05
|8,56
|Open End Turbo Put
|UQ8FF2
|27.343,83
|12,48
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|Entwicklung
|Tag
|0,09%
|5 Tage
|-0,47%
|20 Tage
|-2,89%
|52 Wochen
|3,59%
|im Oktober
|0,22%
|im Jahr 2026
|3,12%
|Hoch- / Tiefpunkte
|52-Wochenhoch
|26.618,74
|Abstand zum 52-Wochenhoch
|-5,13%
|52-Wochentief
|21.863,81
|Abstand zum 52-Wochentief
|15,51%
|Allzeithoch
|26.618,74
|Abstand zum Allzeithoch
|-5,13%
|Trend
|200-Tage-Linie
|24.841,23
|Abstand 200-Tage-Linie
|1,66%
|Status (langfristig)
|aufwärts
|100-Tage-Linie
|25.398,15
|Abstand 100-Tage-Linie
|-0,57%
|Status (mittelfristig)
|abwärts
|50-Tage-Linie
|25.833,84
|Abstand 50-Tage-Linie
|-2,24%
|Status (kurzfristig)
|abwärts
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.