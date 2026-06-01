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DAX - Gleitende Durchschnitte halten Stand

12.06.26 09:05 Uhr

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Gleitende Durchschnitte halten Stand

Gestern gab es an dieser Stelle zu viele andere charttechnische Dinge zu besprechen, weshalb der Blick auf die Börsenstimmung ausfiel. Die Analyse der wöchentlichen Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) holen wir deshalb heute nach. Sowohl das Bullen- als auch das neutrale Lager mussten in der vergangenen Woche kräftig Federn lassen. In der Konsequenz ist der Anteil der Pessimisten unter den US-Privatanlegern um mehr als 10%-Punkte auf 47,7 % angestiegen. Per Saldo ist das Sentiment also eher verhalten. Charttechnisch geht es beim DAX® weiterhin darum, die Haltezone aus der 50- und der 200 Tage-Linie (akt. bei 24.322/24.179 Punkten) zu verteidigen. Auf dieser Basis haben die deutschen Standardwerte gestern einen lehrbuchmäßigen „doji“ ausgebildet. Dieses Kerzenmuster – noch dazu als klassischer „inside day“ – unterstreicht nochmals die Bedeutung der beschriebenen Bastion. Die beiden Glättungen und die beiden Formationen dürfte der DAX® heute zu einem Kurssprung nutzen, was die Hoffnung auf den Abschluss der korrektiven Phase seit dem Hoch vom 25. Mai (25.438 Punkte) nährt.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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