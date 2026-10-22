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Silber - Die großen Leitplanken

Jörg Scherer

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Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Silberpreis
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Die großen Leitplanken

2026 erweist sich beim Silberpreis bislang als ausgesprochen schwankungsintensives Jahr. Zwischen dem Rekordhoch von Ende Januar bei 122 USD und dem Jahrestief vom Juli bei 55 USD lag eine beträchtliche Handelsspanne – per Saldo fällt die Jahresbilanz bisher mit -19 % deutlich negativ aus. Dazu passend befindet sich das Edelmetall seit Ende August wieder im Rückwärtsgang. In diesem Zuge wurde auch das Jahrestief bei 54,74 US-Dollar getestet. Aus charttechnischer Sicht bewegt sich der Silberpreis dabei entlang des alten Abwärtstrends (akt. bei 55,68 USD), der Ende Januar seinen Anfang nahm. In der Konsequenz entsteht auf diesem Niveau eine wichtige Kreuzunterstützung, welche es in Zukunft unbedingt zu verteidigen gilt. Ein nachhaltiger Bruch würde die Hoffnungen auf eine Stabilisierung zunichtemachen. Auf der Oberseite wartet bei 71/72 USD das entscheidende Barrierenbündel. Dort fallen das Augusthoch (71,16 USD), der Jahresschlussstand 2025 (71,26 USD) und die 200-Tage-Linie (akt. bei 71,78 USD) zusammen. Diese geballte Widerstandszone hat es in sich: Gelingt der Sprung darüber, wäre zugleich eine große Bodenbildung vollendet und der Silberpreis zurück in der Erfolgsspur.

Silber (Weekly)

Chart Silber
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Chart Silber
Quelle: LSEG, tradesignal²



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