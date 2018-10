NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Credit Suisse von 19,00 auf 17,50 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Aktienkurse Schweizer Banken dürften kurzfristig weiter vor allem von geopolitischen Faktoren bewegt werden, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derweil seien die Schweizer Institute stark im asiatischen Privatbankgeschäft engagiert. Dieses verursache kurzfristig Schmerzen, biete auf lange Sicht aber Potenzial. Bei der Credit Suisse sei derweil langfristig das Potenzial für eine Steigerung der Eigenkapitalrendite am höchsten./la/gl



Datum der Analyse: 09.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.