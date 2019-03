NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Inditex nach Jahreszahlen des Modekonzerns von 32 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Top Pick" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen (EPS) wegen der schwächer als erwartet ausgefallenen Bruttomarge im Schlussquartal sowie des etwas langsameren Starts ins neue Jahr gesenkt, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Inditex sei aber weiter auf einem guten Weg, 2020 zu einem prozentual zweistelligen EPS-Wachstum zurückzukehren. Dazu sollte ein starker Barmittelzufluss höhere Dividenden erlauben./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2019 / 08:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2019 / 08:44 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.