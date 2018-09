NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere von Tesla mit "Sell" und einem Kursziel von 210 US-Dollar wieder aufgenommen. Kurzfristig könnten sich zwar die Produktion und Auslieferung des "Model 3" im zweiten Halbjahr positiv auf die freien Barmittel auswirken, schrieb Analyst David Tamberrino in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieser Rückenwind dürfte anschließend jedoch wieder nachlassen, da positive Effekte beim Betriebskapital ausliefen und und die Ausgaben des Herstellers von Elektrofahrzeugen wieder steigen dürften. Mittel- bis langfristig drohe zudem Konkurrenz durch Elektrofahrzeuge der großen Automobilhersteller./bek/ag



Datum der Analyse: 04.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.