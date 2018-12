NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Tesla auf "Sell" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Die US-Nachfrage nach den Modellen des Elektroauto-Herstellers dürfte im vierten Quartal deutlich anziehen, da die staatliche Förderung für die E-Fahrzeuge ab Januar halbiert werde, schrieb Analyst David Tamberrino in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Entsprechend schwach dürften die Verkäufe im ersten Quartal 2019 ausfallen. Zudem sollte Tesla im kommenden Jahr mehr Konkurrenz von den traditionellen Autobauern erwachsen./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2018 / 04:07 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





