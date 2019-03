NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Tesla auf "Underperform" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Er begrüße die Entscheidung des US-Elektroautobauwers, nach dem geplanten Umstieg auf den ausschließlichen Online-Verkauf seiner Fahrzeuge doch nicht so viele Läden wie ursprünglich avisiert zu schließen, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Schritt sei zwar strategisch sinnvoll, da Interessenten ansonsten eine große Kaufentscheidung ohne die Möglichkeit eines Probefahrens hätten treffen müssen. Allerdings könnte das die Profitabilität weiter belasten, falls sich die Nachfrage nicht erhole. Zudem kritisierte Spak die mehrfachen Strategiewechsel des Unternehmens in diesem Punkt, da diese Sprunghaftigkeit das Vertrauen der Anleger nicht gerade stärke./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2019 / 08:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2019 / 08:44 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.