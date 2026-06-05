Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 25,34 Mrd. EURKGV 40,78 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adyen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Mit der Übernahme von Orb werde der Zahlungsdienstleister nun im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) aktiv, was er sehr positiv werte, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das US-Unternehmen sei ein Plattform-Anbieter zur Erfassung von Nutzungsdaten in Echtzeit sowie zur Umwandlung von komplexen Preisvereinbarungen in Abrechnungsdaten für Unternehmen./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 20:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 20:38 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
1.350,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
790,60 €
|Abst. Kursziel*:
70,76%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
797,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
69,24%
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.471,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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