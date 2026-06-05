DAX 24.210 +0,1%ESt50 6.057 +0,8%MSCI World 4.765 +0,4%Top 10 Crypto 8,0365 +1,6%Nas 25.810 +2,5%Bitcoin 54.349 -1,0%Euro 1,1572 -0,1%Öl 88,41 -0,8%Gold 4.184 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Oracle 871460 Microsoft 870747 BMW 519000 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Friedenshoffnung im Iran-Krieg: DAX mit kräftigen Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen sehr stark -- SpaceX mit Rekord-Börsengang - Aktie vor erstem Handelstag -- Adobe, DroneShield im Fokus
Top News
Ethereum gegen Solana: Das Duell um die Zukunft der Blockchain Ethereum gegen Solana: Das Duell um die Zukunft der Blockchain
Alibaba-Aktie gewinnt: Milliardenschwere Übernahmeofferte soll Konkurrent Paroli bieten Alibaba-Aktie gewinnt: Milliardenschwere Übernahmeofferte soll Konkurrent Paroli bieten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
797,70 EUR +6,40 EUR +0,81 %
STU
735,28 CHF -2,33 CHF -0,32 %
BRX
finanzen.net zero
Adyen B.V. Parts Sociales jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 25,34 Mrd. EUR

KGV 40,78 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2JNF4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0012969182

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ADYYF

JP Morgan Chase & Co.

Adyen BV Parts Sociales Overweight

08:01 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Overweight
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
797,70 EUR 6,40 EUR 0,81%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adyen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Mit der Übernahme von Orb werde der Zahlungsdienstleister nun im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) aktiv, was er sehr positiv werte, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das US-Unternehmen sei ein Plattform-Anbieter zur Erfassung von Nutzungsdaten in Echtzeit sowie zur Umwandlung von komplexen Preisvereinbarungen in Abrechnungsdaten für Unternehmen./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 20:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 20:38 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
1.350,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
790,60 €		 Abst. Kursziel*:
70,76%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
797,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
69,24%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.471,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

08:01 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.06.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
29.05.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
28.05.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Adyen BV Parts Sociales-Aktie: Was Analysten von Adyen BV Parts Sociales erwarten
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte eine Adyen BV Parts Sociales-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 5 Jahren verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren eingebracht
dpa-afx Adyen-Aktie mit Plus: Transaktionsvolumen steigt zum Jahresstart stärker als erwartet
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Die Expertenmeinungen zur Adyen BV Parts Sociales-Aktie im April 2026
EQS Group Cathay Pacific Expands Global Partnership with Adyen
RSS Feed
Adyen B.V. Parts Sociales zu myNews hinzufügen