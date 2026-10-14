AstraZeneca Aktie
Marktkap. 217,98 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AI Analyse
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca vor den am 30. Oktober erwarteten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15200 Pence belassen. Seine Prognosen für den Pharmakonzern deckten sich weitgehend mit den Konsensschätzungen, schrieb Colin White in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Buy
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
152,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
147,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
157,78 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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