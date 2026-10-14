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Symbol AZN

AI Analyse

UBS AG

AstraZeneca Buy

13:51 Uhr
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca vor den am 30. Oktober erwarteten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15200 Pence belassen. Seine Prognosen für den Pharmakonzern deckten sich weitgehend mit den Konsensschätzungen, schrieb Colin White in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Buy

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
152,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
147,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
157,78 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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