UBS AG

AstraZeneca Buy

13:51 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca vor den am 30. Oktober erwarteten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15200 Pence belassen. Seine Prognosen für den Pharmakonzern deckten sich weitgehend mit den Konsensschätzungen, schrieb Colin White in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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