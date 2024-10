RBC Capital Markets

BMW Sector Perform

16:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BMW nach einer Telefonkonferenz mit Analysten vor dem Quartalsbericht auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Die Frage, die Investoren am meisten beschäftigen dürfte, drehe sich um 2025 und in der Folge um die Kapitalausschüttungen des Autobauers, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2024 / 09:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2024 / 09:53 / EDT

