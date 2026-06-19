BMW Aktie
Marktkap. 36,92 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Ein globales Analystenteam um den Experten Stephen Reitman beleuchtete in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die Situation im Bereich der Elektromobilität, deren Verbreitung sich regional weiterhin unterschiedlich entwickle. Jetzt fokussierten sich die Experten stark auf die Widerstandskraft der Lieferketten, die von steigender Bedeutung seien in Zeiten geopolitisch erhöhter Risiken. China habe die Lage bei kritischen Rohstoffen und der Batterie-Wertschöpfungskette unter Kontrolle./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Outperform
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
61,26 €
|Abst. Kursziel*:
38,75%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
61,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,89%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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