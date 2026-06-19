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Bernstein Research

BMW Outperform

15:26 Uhr
BMW Outperform
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
61,20 EUR 0,46 EUR 0,76%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Ein globales Analystenteam um den Experten Stephen Reitman beleuchtete in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die Situation im Bereich der Elektromobilität, deren Verbreitung sich regional weiterhin unterschiedlich entwickle. Jetzt fokussierten sich die Experten stark auf die Widerstandskraft der Lieferketten, die von steigender Bedeutung seien in Zeiten geopolitisch erhöhter Risiken. China habe die Lage bei kritischen Rohstoffen und der Batterie-Wertschöpfungskette unter Kontrolle./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Outperform

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
61,26 €		 Abst. Kursziel*:
38,75%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
61,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,89%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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