Jefferies & Company Inc.

Boeing Buy

17:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Mit der Festbestellung von zehn Flugzeugen des Typs 787-10 sowie Kaufoptionen für sechs weitere durch die Malaysia Aviation Group habe der Flugzeugbauer einen neuen Kunden für seine Großraumflieger gewonnen, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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