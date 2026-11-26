DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
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Marktkap. 62,25 Mrd. EURKGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
AI Analyse
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 49,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Frachtmärkte entwickelten sich auch in den geschäftigsten Monaten des Jahres positiv, schrieb Alex Irving am Donnerstag. Die Frachtraten blieben auf hohem Niveau und die Volumina legten trotz konjunkturellen Gegenwinds zu. Allerdings signalisierten das beschleunigte Flottenwachstum und die Normalisierung der Netzwerke zunehmenden Druck auf die Seefrachtraten./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 23:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
49,50 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
57,32 €
|Abst. Kursziel*:
-13,64%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
57,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,67%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|JP Morgan Chase & Co.
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|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.25
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