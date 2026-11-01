Evonik Aktie
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Marktkap. 9,74 Mrd. EURKGV 23,49 Div. Rendite 7,49%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
AI Analyse
Evonik Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evonik von 20 auf 21 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Kursentwicklung hänge zunächst vor allem von einem möglichen Deal mit BASF ab, als von der operativen Entwicklung, schrieb Marcus Dunford-Castro am Dienstag. Die Sonderkonjunktur durch den Iran-Krieg verliere ohnehin an Schwung. Dunford-Castro kappte seine operative Ergebnisprognose für 2027 um 9 Prozent, zumal die Kostenkurve in Europa steige./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 13:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: EVONIK
Zusammenfassung: Evonik Hold
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
21,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
20,78 €
|Abst. Kursziel*:
1,06%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
20,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,38%
|
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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