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Jefferies & Company Inc.

Evonik Hold

08:01 Uhr
Evonik Hold
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evonik von 20 auf 21 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Kursentwicklung hänge zunächst vor allem von einem möglichen Deal mit BASF ab, als von der operativen Entwicklung, schrieb Marcus Dunford-Castro am Dienstag. Die Sonderkonjunktur durch den Iran-Krieg verliere ohnehin an Schwung. Dunford-Castro kappte seine operative Ergebnisprognose für 2027 um 9 Prozent, zumal die Kostenkurve in Europa steige./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 13:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: EVONIK

Zusammenfassung: Evonik Hold

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
20,78 €		 Abst. Kursziel*:
1,06%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
20,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,38%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

08:01 Evonik Hold Jefferies & Company Inc.
05.11.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
04.11.26 Evonik Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Evonik Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
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