Hannover Rück Aktie
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Marktkap. 35,33 Mrd. EURKGV 12,15 Div. Rendite 4,70%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
AI Analyse
Hannover Rück Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Nettogewinn des Rückversicherers habe positiv überrascht, schrieb Ben Cohen am Montag. Bei der Bewertung der Resultate werde der Fokus wahrscheinlich auf dem Tempo der Erholung der Schaden- und Unfallversicherungsumsätze liegen und darauf, ob diese Entwicklung bis ins Schlussquartal hinein nachhaltig ist. Ein weiterer Schwerpunkt werde der Spielraum für den weiteren Aufbau von Rückstellungsreserven sein./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 02:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 02:33 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Sector Perform
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
280,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
287,80 €
|Abst. Kursziel*:
-2,71%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
289,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,18%
|
Analyst Name:
Ben Cohen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
291,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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