LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
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Marktkap. 193,31 Mrd. EURKGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
WKN 853292
ISIN FR0000121014
Symbol LVMHF
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 415 Euro auf "Hold" belassen. Die Schweizer Exportdaten seien nach wie vor stark volatil, was auf ausgeprägte Schwankungen der Vergleichswerte aus dem Vorjahr zurückzuführen sei, schrieb James Grzinic am Donnerstag zu Werten aus der europäischen Luxusbranche. Die Oktober-Daten deuteten auf eine anhaltend starke Lagerauffüllung in den USA hin, während sich die Entwicklung in China und den Vereinigten Arabischen Emiraten zwar schwach, aber im Vergleich zum September leicht verbessert darstelle./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 02:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 02:45 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
415,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
390,85 €
|Abst. Kursziel*:
6,18%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
390,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,41%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
497,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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