AUKTION/Bundesanleihe technisch unterzeichnet

28.10.26 12:07 Uhr

Von Emese Bartha

DOW JONES--Der Bund hat am Mittwoch Bundesanleihen mit Fälligkeit 2036 im Volumen von 3,890 Milliarden Euro versteigert und dabei ein bereits begebenes Papier aufgestockt, wie die Bundesbank mitteilte. Die Auktion war "technisch unterzeichnet", ein bei deutschen Auktionen häufiger auftretendes Phänomen, bei dem das Volumen der eingehenden Gebote unter dem Angebotsvolumen bleibt.

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Nachfolgend die Einzelheiten der Transaktion (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Auktion vom 30. September):

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Emission 3%-ige Bundesanleihen mit Fälligkeit 15. August 2036

Volumen 5,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 4,460 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,890 Mrd EUR

Marktpflegeumfang 1,610 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,1 (1,2)

Durchschnittsrend. 3,37% (3,58%)

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Durchschnittskurs 96,95 (96,24)

Mindestkurs 96,93 (95,22)

Valutierung 30. Oktober 2026

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

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October 28, 2026 07:08 ET (11:08 GMT)