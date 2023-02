Britischer Arbeitsmarkt bleibt robust

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Arbeitsmarkt entwickelt sich weiter solide. Die Arbeitslosenquote habe im Dezember wie im Vormonat 3,7 Prozent betragen, teilte das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Im Dreimonatsvergleich erhöhte sich die Quote leicht um 0,1 Prozentpunkte. Die Beschäftigung stieg weiter an.

Die freien Stellen gehen unterdessen weiter zurück, mit 1,134 Millionen liegen sie im längeren Vergleich aber weiter auf hohem Niveau. Allerdings hätten zuletzt vermehrt Unternehmen über Unsicherheit mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung berichtet und sich in der Personalplanung entsprechend zurückgehalten, erklärte das ONS.

Die Löhne und Gehälter steigen nach wie vor kräftig, die Zuwächse werden aber von der hohen Inflation aufgezehrt. Inklusive Bonuszahlungen stiegen die Gehälter um 5,9 Prozent, ohne Boni legten sie um 6,7 Prozent zu. Unter Berücksichtigung der Teuerung gingen die Löhne dagegen zurück.

