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Deutz: Große Chancen auf einen Sieg

10.06.26 07:54 Uhr

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Deutz: Große Chancen auf einen Sieg | finanzen.net

Bei der Aktie von Deutz geht es wild Auf und Ab. Das unterstreicht, das eine Marke eine besondere Bedeutung als Trendsetter hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
9,32 EUR -0,17 EUR -1,74%
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Deutz hatte starke Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Diese haben der Aktie aber nicht auf die Sprünge helfen können. Stattdessen pendelt das Papier weiter um die Marke von 10 Euro. Diese hat damit starken Signalcharakter.

Stabile Unterstützung

Kurzfristig wurde das Niveau in den letzten zwei Monaten immer mal wieder unterschritten, aber knapp unter 9,50 Euro konnte sich die Aktie auch immer wieder fangen. Hier liegt nun eine stabile Unterstützung, die zudem aktuell durch die 200-Tage-Linie verstärkt wird, die jetzt knapp über 9,50 Euro verläuft.

Kurzfristige Topformation?

Eine ausgebildete kurzfristige Schulter-Kopf-Schulter-Formation in den letzten zwei Monaten zeigt allerdings zugleich das Risiko einer Trendwende auf. Daher wäre ein Fall deutlich unter die Unterstützung der jüngsten Zeit ein doppelt negatives Signal.

Ende offen

Topbildung oder doch Fortsetzung des Aufwärtstrends? Die Entscheidung bei Deutz steht noch aus. Die Chancen für einen Sieg in dieser Chartschlacht und eine nachhaltige Etablierung über der Signalmarke von 10 Euro sollten angesichts der zuletzt starken Zahlen aber nicht schlecht stehen.

Ebenfalls in einer Konsolidierungsphase befindet sich die Aktie von Daldrup & Söhne, auch hier könnte sich die Korrektur als Chance erweisen: zum Artikel

Interessant ist aktuell auch wieder die Aktie der JDC Group, die zuletzt unter Druck gestanden hat, jetzt aber möglicherweise zur Trendwende ansetzt: zum Artikel

Eine fortgeschrittene Bodenbildung ist hingegen bei der Aktie von Pyramid zu beobachten. Eine Analystenkonferenz könnte am 10. Juni neue Impulse geben: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.527 Prozent oder 14,2 Prozent p.a. (Stand: 06.06.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 10.6.26 um 7:53 Uhr.

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