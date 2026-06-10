Deutz: Große Chancen auf einen Sieg

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Bei der Aktie von Deutz geht es wild Auf und Ab. Das unterstreicht, das eine Marke eine besondere Bedeutung als Trendsetter hat.

Deutz hatte starke Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Diese haben der Aktie aber nicht auf die Sprünge helfen können. Stattdessen pendelt das Papier weiter um die Marke von 10 Euro. Diese hat damit starken Signalcharakter.

Stabile Unterstützung

Kurzfristig wurde das Niveau in den letzten zwei Monaten immer mal wieder unterschritten, aber knapp unter 9,50 Euro konnte sich die Aktie auch immer wieder fangen. Hier liegt nun eine stabile Unterstützung, die zudem aktuell durch die 200-Tage-Linie verstärkt wird, die jetzt knapp über 9,50 Euro verläuft.

Kurzfristige Topformation?

Eine ausgebildete kurzfristige Schulter-Kopf-Schulter-Formation in den letzten zwei Monaten zeigt allerdings zugleich das Risiko einer Trendwende auf. Daher wäre ein Fall deutlich unter die Unterstützung der jüngsten Zeit ein doppelt negatives Signal.

Ende offen

Topbildung oder doch Fortsetzung des Aufwärtstrends? Die Entscheidung bei Deutz steht noch aus. Die Chancen für einen Sieg in dieser Chartschlacht und eine nachhaltige Etablierung über der Signalmarke von 10 Euro sollten angesichts der zuletzt starken Zahlen aber nicht schlecht stehen.

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Interessant ist aktuell auch wieder die Aktie der JDC Group, die zuletzt unter Druck gestanden hat, jetzt aber möglicherweise zur Trendwende ansetzt: zum Artikel

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Erstellung am 10.6.26 um 7:53 Uhr.

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